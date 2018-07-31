В ВСУ объяснили сходство своего агитационного ролика с российским

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Украинские военные признали, что агитационный ролик, размещенный на странице Операции объединенных сил, похож на российский образца 2014 года, однако, утверждают они, это не ошибка, а "троллинг".

Ранее украинский журналист Левко Стек написал в Facebook, что видеоролик, размещенный 29 июля на странице штаба операции Объединенных сил Украины по случаю Дня сил специальных операций, повторяет аналогичный ролик российской армии образца 2014 года. Журналист назвал это "кражей".

"Спасибо журналисту Льву Стеку за внимание к видео сил специальных операций вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил ", — говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил Украины в Facebook.

Украинские военные признали, что ролик действительно содержит слова из российского видео 2014 года. Однако они заверяют, что сделано это умышленно, а такой прием они назвали "троллингом".

"Военнослужащие отдела и подразделений Сил специальных операций, входящих в Объединенные силы, знали об указанном "троллинге", — говорится в сообщении.