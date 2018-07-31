КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Украинские военные признали, что агитационный ролик, размещенный на странице Операции объединенных сил, похож на российский образца 2014 года, однако, утверждают они, это не ошибка, а "троллинг".
"Спасибо журналисту Льву Стеку за внимание к видео сил специальных операций вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил ", — говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил Украины в Facebook.
Украинские военные признали, что ролик действительно содержит слова из российского видео 2014 года. Однако они заверяют, что сделано это умышленно, а такой прием они назвали "троллингом".
"Военнослужащие отдела и подразделений Сил специальных операций, входящих в Объединенные силы, знали об указанном "троллинге", — говорится в сообщении.