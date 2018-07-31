Генсек ОДКБ не просил организацию помочь в ситуации с обвинениями в Армении

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, которого в Армении обвиняют в свержении конституционного строя, не обращался к организации с просьбой оказать какое-либо содействие в разрешении этой ситуации, заявил РИА Новости замгенсека ОДКБ Валерий Семериков.
Отвечая на вопрос, не просил ли Хачатуров о содействии в складывающейся ситуации, Семериков подчеркнул: "Абсолютно не было никаких таких обращений".
Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян заявил, что армянская сторона "предложила партнерам начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами".
В Организацию Договора о коллективной безопасности входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.