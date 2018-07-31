Генсек ОДКБ не просил организацию помочь в ситуации с обвинениями в Армении

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, которого в Армении обвиняют в свержении конституционного строя, не обращался к организации с просьбой оказать какое-либо содействие в разрешении этой ситуации, заявил РИА Новости замгенсека ОДКБ Валерий Семериков.

Семериков рассказал, что общается с Хачатуровым по служебным вопросам. "Мы с ним разговариваем и по этому вопросу (участия в судебных заседаниях в Армении — ред.). Он прошел все необходимые процедуры в качестве свидетеля", — заметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, не просил ли Хачатуров о содействии в складывающейся ситуации, Семериков подчеркнул: "Абсолютно не было никаких таких обращений".

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян заявил, что армянская сторона "предложила партнерам начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопроса ведутся интенсивные консультации с партнерами".

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.