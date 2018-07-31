В ОДКБ нет данных о запросе Армении на отзыв Хачатурова с поста генсека

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В руководстве ОДКБ нет данных о том, направила ли Армения официальный запрос на отзыв с поста генерального секретаря действующего генсека Юрия Хачатурова, заявил РИА Новости замгенсека ОДКБ Валерий Семериков.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян заявил, что "армянская сторона в субботу предложила партнерам начать процесс замены генерального секретаря ОДКБ, сейчас вокруг этого вопрос ведутся интенсивные консультации с партнерами".

Отвечая на вопрос о том, обращалась ли уже армянская сторона с официальным запросом об отзыве Хачатурова с поста генсека ОДКБ, Семериков заявил: "У меня нет информации о том, что армянская сторона обращалась с каким-то официальным документом относительно действующего генерального секретаря".

По его словам, в случае соответствующего обращения с армянской стороны нужно будет провести процедуру согласования со всеми государствами-членами ОДКБ.

"Потом Совет коллективной безопасности принимает решение", — отметил Семериков, пояснив, что длительность этого процесса зависит от того, как государства-участники ОДКБ будут проводить процедуру согласования и кто в ней будет задействован.

Ранее МИД РФ заявил, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ, именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.