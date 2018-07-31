Не менее восьми человек ранены при нападении на госучреждение в Джелалабаде

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Не менее восьми человек получили ранения в результате нападения на госучреждение в городе Джелалабад провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что недалеко от центральной больницы провинции и департамента по миграции и беженцам произошел взрыв, в районе инцидента была слышна стрельба.
Афганский посол в Пакистане, с которым граничит провинция, заявил, что обсудит ситуацию в регионе с президентом Афганистана Ашрафом Гани.