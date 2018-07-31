Иран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке, заявил Роухани

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Тегеран не стремится к росту напряженности на Ближнем Востоке, заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с новым послом Великобритании в Тегеране Робертом Макэром.

"Исламская Республика Иран никогда не стремилась к напряженности в регионе и не хочет каких-либо проблем в международных водных маршрутах, однако никогда так просто не поступится правом на экспорт нефти", — сообщил Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Макэр во время встречи с Роухани передал ему верительные грамоты, отметив, что Лондон поддерживает соглашение по ядерной программе Ирана и выступает за реализацию сделки.

Иранский президент, в свою очередь, приветствовал углубление отношений Тегерана с Лондоном, также затронув тему выхода США из ядерной договоренности и раскритиковав ее неполное выполнение в сфере экономики и банковском секторе со стороны некоторых членов: "Иран всегда готов к развитию отношений с европейскими странами, сейчас же после выхода США из СВПД, мяч находится на половине Европы в оставшееся ограниченное время".

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что США готовы вводить санкции против России, Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана вопреки позиции Соединенных Штатов.

В Тегеране заявили, что экспортировать нефть будут либо все страны, либо никто, а в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) отметили готовность закрыть для этого Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.