Суд в Киеве поручил назначить Януковичу госадвоката

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева во вторник поручил Центру бесплатной правовой помощи назначить экс-президенту Украины Виктору Януковичу нового бесплатного государственного адвоката.

Ранее суд назначил прения сторон по делу Януковича на 30 и 31 июля, а также 1 августа как запасную дату. Однако в понедельник и вторник прения так и не начались. Адвокат Януковича Виталий Сердюк во вторник попросил суд вернуться к стадии допроса свидетелей, однако суд отказал защите. Сердюк покинул заседание, сторона обвинения попросила суд назначить бывшему президенту Украины нового государственного адвоката.

"Поручить региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве с целью обеспечения права на защиту обвиняемого во время судебных прений неотложно назначить адвоката для совершения защиты", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

По его словам, новый госадвокат должен прийти на следующее судебное заседание, которое запланировано на 1 августа на 10.00 (совпадает с мск). Судья сказал, что действующие защитники Януковича не будут отстранены от процесса, а могу представлять интересы экс-президента параллельно с госадвокатом. Суд объявил перерыв в заседании.

Ранее частный адвокат Александр Байдык заявил, что якобы подписал договор с Януковичем о представлении его интересов в суде. По его словам, он намерен просить суд предоставить ему время для ознакомления с материалами дела.