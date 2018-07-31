В ДНР сообщили о гибели двух человек из-за обстрелов Саханки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (282)

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Два человека погибли, двое ранены в результате обстрела украинскими силовиками села Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о минометном обстреле сел на юге республики в понедельник вечером.

"В результате минометного обстрела Саханки двое погибли и двое получили ранение. Группа наших военнослужащих пешим порядком без оружия перемещалась в пункт постоянной дислокации после проведения работ по оказанию помощи местным жителям, пострадавшим от предыдущих обстрелов", — сказал Безсонов.

Он призвал мировое сообщество и международные организации не оставлять этот факт "без внимания и осуждения".