Медведев поддержал предложение МИД открыть генконсульство в Пхукете

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение министерства иностранных дел открыть генеральное консульство России в таиландском городе Пхукет, говорится в распоряжении председателя правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и таиландской стороной, об учреждении генерального консульства Российской Федерации в г. Пхукете", — говорится в документе.

МИД РФ поручено установить численность работников генконсульства. Финансирование расходов будет осуществляться из бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом внешнеполитическому ведомству.

Город Пхукет является административным центром провинции Пхукет, расположенной на одноименном острове, который традиционно пользуется популярностью среди российских туристов. Кроме того, много россиян проживает на острове постоянно.