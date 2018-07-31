Предвыборный штаб Порошенко начал работу

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко начал работу, хотя его глава еще не назначен, сообщил во вторник депутат Рады, заместитель президентской фракции в парламенте "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Выборы главы государства состоятся на Украине в марте 2019 года. Порошенко еще не заявлял о своем намерении участвовать в президентских выборах. По последним данным соцопросов, действующего президента готовы поддержать около 8% избирателей. Лидером президентского рейтинга остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,1%.

"Мы только собираемся начинать кампанию… На данный момент заработал штаб. Я не хочу раскрывать детали, думаю, что скоро вы сами увидите активные действия", — рассказал Березенко в интервью украинскому интернет-изданию "Главком".

По его словам, руководитель избирательного штаба еще не выбран. "Честно говоря, мы пока не определились с кандидатурой, но точно все до одного фигуранты наших штабов, начиная с 2014 года, будут участвовать в процессе. Каждый будет иметь свой "отрезок" работы", — добавил Березенко.

Березенко отметил, что руководителем кампании является социолог, аналитик и стратег Игорь Гринев; секретарь СНБО Украины Александр Турчинов также принимает участие во всех совещаниях, он будет играть роль одного из ключевых спикеров в вопросах обороны, армии.