Предвыборный штаб Порошенко начал работу

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко начал работу, хотя его глава еще не назначен, сообщил во вторник депутат Рады, заместитель президентской фракции в парламенте "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.
"Мы только собираемся начинать кампанию… На данный момент заработал штаб. Я не хочу раскрывать детали, думаю, что скоро вы сами увидите активные действия", — рассказал Березенко в интервью украинскому интернет-изданию "Главком".
По его словам, руководитель избирательного штаба еще не выбран. "Честно говоря, мы пока не определились с кандидатурой, но точно все до одного фигуранты наших штабов, начиная с 2014 года, будут участвовать в процессе. Каждый будет иметь свой "отрезок" работы", — добавил Березенко.
Березенко отметил, что руководителем кампании является социолог, аналитик и стратег Игорь Гринев; секретарь СНБО Украины Александр Турчинов также принимает участие во всех совещаниях, он будет играть роль одного из ключевых спикеров в вопросах обороны, армии.