Акция протеста против задержания украинскими властями Елены Одновол у посольства Украины в Москве

Акция протеста против задержания украинскими властями Елены Одновол у посольства Украины в Москве

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Украинская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении активистки движения "Волонтеры победы", сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

В апреле Служба безопасности Украины задержала Елену Одновол на границе с Крымом. Херсонский городской суд арестовал ее по подозрению в государственной измене.

"В Апелляционный суд Киева направлено обвинительный акт в отношении гражданки Украины — руководителя крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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