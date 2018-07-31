Правящая партия Камбоджи набрала 77% голосов на выборах, сообщили СМИ

БАНГКОК, 31 июл – РИА Новости. Правящая Народная партия Камбоджи одержала полную победу на выборах, которые прошли в стране в воскресенье, получив поддержку 77% избирателей при 82-процентной явке на избирательные участки, сообщает во вторник интернет-версия газеты Phnom Penh Post со ссылкой на национальную избирательную комиссию, завершающую подсчет голосов.

Второй по количеству набранных голосов стала роялистская партия Funcinpec, за которую проголосовали около 6% избирателей, говорится в сообщении.

Окончательные результаты выборов будут объявлены после завершения подсчета голосов, их объявление назначено на 15 августа. Однако уже сейчас ясно, что Народная партия Камбоджи обеспечила себе полный контроль в 125-местной Национальной Ассамблее (парламенте) Камбоджи, сообщает издание.

По конституции победившая партия должна сформировать правительство в течение 60 дней со дня выборов, отмечает газета.

Многие западные обозреватели называют прошедшие в Камбодже выборы недемократичными и сфальсифицированными, обвиняя правящую партию в подавлении оппозиции. Международные наблюдатели, работавшие на выборах, тем не менее, отмечают чистоту и прозрачность работы избирательных комиссий в прошлое воскресенье.

В течение последнего года в Камбодже были арестованы и осуждены по обвинениям в подготовке свержения существующего строя несколько оппозиционных политиков, которых камбоджийские правоохранительные органы подозревали в подготовке "цветной революции" при поддержке иностранных спецслужб. Наиболее жесткой критике выборы в Камбодже подвергает находящийся в эмиграции во Франции бывший лидер камбоджийской оппозиции Сам Рейнси, ранее возглавлявший Партию национального спасения Камбоджи, запрещенную Верховным судом страны в ноябре 2017 года после судебного расследования ее деятельности.