Защита заявила отвод судей по делу Януковича о госизмене

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Защита Виктора Януковича во вторник в ходе заседания по делу о госизмене заявила отвод коллегии судей Оболонского районного суда Киева, а сторона обвинения попросила суд назначить бывшему президенту Украины нового государственного адвоката.

Ранее суд назначил прения сторон по делу Януковича на 30 и 31 июля, а также на 1 августа как запасную дату. Однако в понедельник прения так и не начались.

"Я вынужден заявить отвод этому составу судей", — сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

На заседании во вторник суд должен был приступить к судебным прениям. Однако адвокат Сердюк в начале заседания заявил ходатайство о допросе свидетеля — пилота и бывшего инструктора вертолета AW-139 компании "Центр Авиа" Аркадия Ярощука. Суд отказался допрашивать свидетеля. После этого Сердюк заявил отвод коллегии судей.

Суд не стал рассматривать заявленный отвод, а объявил технический перерыв на 15 минут для подготовки сторон к судебным прениям. Но после перерыва адвокат не явился на заседание.

Сторона обвинения попросила суд назначить Януковичу нового госадвоката. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.