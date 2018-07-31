Силовики 11 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (278)

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 11 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 43 мины калибром 120 и 82 миллиметра, огонь также велся из гранатометов различного типа и стрелкового оружия.