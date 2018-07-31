Японский эксперт оценил момент для переговоров России и Японии

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости. Нынешние российско-японские переговоры "2+2" в Москве проходят в подходящий момент перемен в восточноазиатском регионе, и отношения России и Японии могут выйти на новый уровень, заявил РИА Новости профессор из токийского университета Хосэй Нобуо Симотомаи.

"Нынешние переговоры 2+2 проходят в подходящий момент, поскольку ожидаются новые геополитические, а также стратегические перемены в Восточной Азии", — сказал он в связи с проведением во вторник в Москве переговоров министров иностранных дел и обороны России и Японии.

Признаки перемен эксперт видит в итогах встречи 12 июня в Сингапуре президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном и переговоров 16 июля в Хельсинки президента РФ Владимира Путина с американским лидером.

"Конечно, невелики шансы того, что конкретные новые возможности в денуклеаризации (Корейского полуострова – ред.) и американо-российских отношениях откроются сразу", — сказал Симотомаи. "Внутренняя политика в США становится тяжелой обузой для американо-российских отношений", — констатировал эксперт.

По его словам, в этом смысле встрече "2+2", которая представляет собой стратегический диалог в отношениях Японии и России, пока не хватает новой конкретики.

Более того, считает японский политолог, по северокорейской проблеме существуют большие различия между Японией, которая добивается продолжения санкций против КНДР, и Россией, которая хочет привести к их отмене. Противоположны и позиции Токио и Москвы по размещению в Японии наземной системы ПРО "Иджис" (Aegis Ashore).

Как сообщалось ранее, нынешние переговоры "2+2" проходят на фоне обеспокоенности Москвы планами Токио разместить комплексы ПРО Aegis Ashore и в условиях меняющейся ситуации вокруг КНДР, которая демонстрирует готовность к прекращению ядерно-ракетной программы и ведет диалог об этом с США и Южной Кореей.

Тем не менее, напомнил эксперт, на предстоящем в сентябре этого года Восточном экономическом форуме во Владивостоке соберутся главы пяти государств, кроме США. Имеется в виду участие в форуме лидеров России, Китая, Японии, Южной Кореи и, возможно, самой КНДР.

Как сказал Симотомаи, это близко к шестисторонним переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова, которые поддерживает Россия.

Кроме того, судя по результатам сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына, Китай, КНДР и воевавшие под флагом ООН в Корее в 1950-1953 годах США могут приступить к обсуждению вопроса о формальном прекращении этой войны, отметил он.

"Хотя Япония и Россия не являются сторонами-участницами соглашения о перемирии в Корее, на фоне признаков нынешних перемен есть немало возможностей достичь нового уровня в развитии японо-российских отношений в решении имеющихся проблем", — подчеркнул Симотомай.

Как ранее сообщили РИА Новости в МИД Японии, Токио считает важным продолжать диалог в области безопасности с Россией. На японо-российской встрече "2+2" японский МИД надеется на конструктивную дискуссию с точки зрения взаимопонимания между Японией и Россией с упором на региональную безопасность, в том числе тенденции вокруг Северной Кореи.