СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Введение санкций ЕС в отношении компаний, связанных со строительством моста в Крым из Краснодарского края, не повлияют на ход реализации проекта, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Совет ЕС внес в список санкций в связи со строительством моста через Керченский пролив шесть российских компаний, соответствующее постановление опубликовано во вторник в официальном журнале ЕС. В приложении включены шесть компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп".

"(Введение санкций) никак не отразится на реализации проекта", — сообщил инфоцентр.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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