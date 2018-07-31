СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Введение санкций ЕС в отношении компаний, связанных со строительством моста в Крым из Краснодарского края, не повлияют на ход реализации проекта, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
"(Введение санкций) никак не отразится на реализации проекта", — сообщил инфоцентр.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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