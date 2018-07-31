СМИ: неизвестные вновь сообщили о минировании здания "Интер" в Киеве

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости. Анонимное сообщение о минировании здания украинского телеканала "Интер" в Киеве вновь поступило в полицию, сообщает во вторник интернет-издание "Страна" со ссылкой на свои источники.

"Как стало известно "Стране" от собственных источников, звонок в полицию поступил около 07.00 (совпадает с мск – ред.). Аноним сообщил, что в здании канала заложена взрывчатка. На место чрезвычайного происшествия уже прибыли взрывотехники и полицейские со служебными собаками. Они начали осмотр здания по адресу улица Дмитриевская, 30", — говорится в сообщении издания.

По данным издания, сотрудников пока не пускают на рабочие места.

Анонимное сообщение о "минировании" "Интера" уже поступало 27 июля, перед Крестным ходом Украинской православной церкви Московского патриархата, посвященным Крещению Руси, который транслировал телеканал, оно оказалось ложным.