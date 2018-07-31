Кандидат от оппозиции Зимбабве заявил о победе на президентских выборах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Кандидат от оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза заявил о победе на прошедших в стране президентских выборах.
"Громкая победа… Сейчас у нас есть результаты с большинства из более 10 тысяч избирательных участков. Мы выступили невероятно хорошо… Мы готовы сформировать новое правительство", — написал Чамиза в своем Twitter.
Он добавил, что ожидает от Избирательной комиссии Зимбабве официального оглашения результатов.
В понедельник в Зимбабве прошли всеобщие президентские выборы.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.