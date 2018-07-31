Кандидат от оппозиции Зимбабве заявил о победе на президентских выборах

Кандидат от оппозиционной партии Зимбабве Движение за демократические перемены Нельсон Чамиза на президентских выборах. 30 июля 2018

Кандидат от оппозиционной партии Зимбабве Движение за демократические перемены Нельсон Чамиза на президентских выборах. 30 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Кандидат от оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза заявил о победе на прошедших в стране президентских выборах.

"Громкая победа… Сейчас у нас есть результаты с большинства из более 10 тысяч избирательных участков. Мы выступили невероятно хорошо… Мы готовы сформировать новое правительство", — написал Чамиза в своем Twitter.

Он добавил, что ожидает от Избирательной комиссии Зимбабве официального оглашения результатов.

В понедельник в Зимбабве прошли всеобщие президентские выборы.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.