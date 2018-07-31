Действующий президент Зимбабве отметил высокую явку на прошедших выборах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва отметил высокую явку на прошедших в стране всеобщих выборах, подчеркнув, что получает от представителей на местах "положительную информацию".

"Я восхищен высокой явкой и участием граждан на данный момент. Мы получаем невероятно положительную информацию от наших представителей на местах. Жду официальных результатов в соответствии с конституцией", — написал Мнангагва в своем Twitter.

В понедельник в Зимбабве прошли всеобщие президентские выборы.

Ранее кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза заявил о своей победе на выборах.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.