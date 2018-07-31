Российского альпиниста на горе Латок-1 спасли пакистанские пилоты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Пакистанские военные пилоты провели операцию по спасению петербургского альпиниста Александра Гукова, сообщил РИА Новости во вторник старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

Ранее сообщалось, что Гуков утром во вторник был спасен. Накануне из Москвы в Исламабад прилетела группа российских спасателей, в том числе пилот Арсений Болдырев и спасатель Денис Провалов, имеющие опыт спасательных операций на так называемой внешней подвеске, когда спасатель подвешивается к вертолету на веревке длиной до 60 метров.

"Пакистанским военным пилотам удалось отработать, причем как раз на внешней подвеске. Сегодня в 6 утра по местному времени (4.00 мск). Пакистанцы молодцы. Они два дня тренировались на склоне", — сказал Овчинников.

По его словам, Гуков провел неделю без еды и сильно истощен, но он сам вылез из палатки и находится в сознании.

"Достоверной информации о том, что они были на вершине, нет. Сам Гуков нам написал, когда у него работал телефон, что мы куда-то залезли, но не факт, что это вершина. Я бы пока воздержался утверждать, что они взошли", — добавил собеседник агентства.

Группа из пяти альпинистов в начале июля начала восхождение на гору Латок-1. Однако в результате камнепада один из членов команды получил травму. Вместе с двумя участниками группы он остался в базовом лагере. Двое альпинистов — петербуржец Александр Гуков и Сергей Глазунов из Иркутска — приняли решение вдвоем покорить вершину. На спуске у них возникли проблемы. Им сбросили груз с едой и снаряжением, однако позже от Гукова поступила информация, что его напарник погиб, сорвавшись вместе со снаряжением, а ему самому удалось закрепиться на высоте 6,2 тысяч метров. В конце прошлой недели вертолеты из-за погодных условий не смогли добраться до россиянина.

Согласно информации на сайте Федерации альпинизма России, Глазунов и Гуков были в числе участников экспедиции, которая планировала совершить летом 2018 года восхождение на вершину Латок-1 в Пакистане для съемок фильма "Невозможно — это не навсегда". Первую попытку подняться на вершину команда предпринимала в 2017 году, но тогда ей помешала погода.