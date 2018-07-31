В Киргизии два медведя задрали 67 овец, но не тронули чабана

БИШКЕК, 31 июл — РИА Новости. Два тянь-шаньских медведя напали на высокогорное пастбище на юге Киргизии уничтожив отару из 67 голов скота, сообщает Sputnik Таджикистан.

ЧП произошло на прошлой неделе на джайлоо (высокогорное пастбище) Беш-Терек в районе природного парка "Кара-Шоро" расположенного на стыке двух величайших горных систем: Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

"Два медведя напали на кошару местного жителя Сабиржан уулу Куштарбека. В результате нападения были убиты 67 овец, находившихся в кошаре", — говорится в сообщении.

Свидетелем нападения хищников стал один из чабанов, который пытался убежать, но оступившись упал, потеряв сознание. Медведи не тронули человека, однако не оставили в живых ни одного животного.

В настоящий момент власти района предпринимают меры безопасности и оповещают население о случае нападения медведей на скот. Кроме того, органам МЧС даны поручения о необходимости отогнать медведей подальше от населенных пунктов, отметили в СМИ.

Тянь-шанский бурый медведь, является наиболее редким подвидом бурого медведя. У животного светлая окраска меха, его отличительным признаком являются длинные белые когти. Тянь-шанский медведь занесен в Красную книгу, относится к исчезающим видам животных. Обитает в горах Памира и Тянь-Шаня. Имеет относительно небольшие размеры: длина тела до 140 см, масса до 250 кг. Однако встречаются и очень крупные особи.

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