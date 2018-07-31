При взрыве в Афганистане погибли восемь человек

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Взрыв произошел около транспортного средства, в котором находились гражданские лица, в Афганистане, восемь человек погибли, 40 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в провинции Фарах на западе страны. Как заявил представитель администрации провинции Насер Мехри, взрыв произошел на дороге, соединяющей города Кабул и Герат. По его словам, среди пострадавших есть женщины и дети. Другие подробности пока не приводятся.

Ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.