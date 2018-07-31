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В Китае пассажирам будут продавать дополнительные места в самолете

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CC0 / Pixabay / StockSnap / Пассажиры в салоне самолета. Архивное фотоПассажиры в салоне самолета. Архивное фото
CC0 / Pixabay / StockSnap /

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Одна из авиакомпаний китайской провинции Юньнань в рамках оптимизации расходов на перелеты решила начать продавать дополнительные места пассажирам, которым по той или иной причине одного кресла в самолете недостаточно.

Пассажиры выходят из самолета авиакомпании Аэрофлот. Ахивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Аэрофлот" повысит сборы для пассажиров

Как сообщили РИА Новости в авиакомпании Lucky Air, "самолеты редко заполняются полностью, а для авиаперевозчика свободные места это убытки", и чтобы как-то оптимизировать затраты на авиаперевозки, особенно это важно для лоукостеров, принято решение продавать свободные места тем, кому они нужны.

Авиакомпания пояснила, что пассажиры крайне часто недовольны своими соседями по самолету, комментарии по этому поводу можно видеть как в соцсетях, так и на различных сайтах, посвященных авиаперевозкам и путешествиям в целом. Также члены экипажа после взлета нередко сталкиваются с неприятными ситуациями, когда при наличии свободных мест пассажиры начинают постоянно перемещаться по салону, что иногда сопровождается спорами за место и неудобствами для всех окружающих.

"Во-первых, есть пассажиры, которым по разным причинам необходимо больше пространства, для кого-то одно кресло слишком тесное, кто-то просто не хочет, чтобы его отвлекали другие пассажиры, кто-то путешествует с ребенком, которому нужно комфортное размещение, или же с важным грузом, который не может положить на багажную полку. Поэтому мы решили испробовать программу "один пассажир — несколько мест", — рассказали агентству в авиакомпании.

Отмечается, что дополнительное место можно будет приобрести в течение 24 часов перед вылетом в случае, если к тому времени самолет будет заполнен менее чем на 80%. Стоимость дополнительного места пока определить трудно, по заявлению компании, но она будет варьироваться в пределах 20% от полной стоимости основного билета.

"Зарегистрироваться на рейс в случае, если вы решили приобрести еще одно или несколько мест, можно будет только на стойке регистрации в аэропорту, (онлайн-регистрация невозможна), на посадочном талоне будут отмечены все купленные пассажиром места, которыми он сможет распоряжаться по своему усмотрению", — добавили в авиакомпании.

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