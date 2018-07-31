В Таиланде автобус попал в аварию

БАНГКОК, 31 июл – РИА Новости. Женщина, гражданка Таиланда, погибла, еще 26 местных граждан получили ранения в ДТП с междугородным автобусом, водитель которого пытался избежать наезда на лошадей, внезапно выскочивших на трассу, сообщает во вторник интернет-версия газеты Bangkok Post.

Авария произошла в ранние утренние часы во вторник в таиландской провинции Пхетчабун. Двухъярусный автобус, принадлежавший частной транспортной компании и перевозивший пассажиров по маршруту из провинции Районг на восточном побережье в Пхетчабун, вылетел с трассы в кювет и врезался в бетонный столб. В результате удара погибла 69-летняя женщина, находившаяся на втором ярусе, еще 26 из 40 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, сообщает издание.

Дверь автобуса была повреждена и не открывалась. Полиции и спасателям пришлось ее вырезать, чтобы добраться до пострадавших, говорится в сообщении.

Семидесятилетний водитель рассказал полиции, что пытался избежать наезда на лошадей, внезапно выскочивших на трассу перед автобусом, и потерял управление. По сведениям полиции, несколькими часами раньше в том же районе произошло ДТП с легковым автомобилем: автомобиль сбил лошадь, неожиданно выскочившую на дорогу, сообщает Bangkok Post.