СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Киевским властям пора прекратить преследование иностранцев за посещение российского Крыма и заняться решением внутренних проблем своего государства, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Делегация из Чехии во главе с депутатом Европарламента Ягомиром Когличеком находится в Крыму уже несколько дней. В ее составе — политики и общественные деятели. При этом посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с данным визитом. В посольстве напомнили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые посещают Крым без согласия Киева, "весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательством".

"Подобными заявлениями официального Киева остановить процесс сближения и процесс общения между гражданами, проживающими в Крыму и Европе, невозможно. Киевские власти должны прекратить тратить время на подобные акции, лучше бы они занимались проблемами внутри самой Украины, которых у них достаточно много", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, преследованием иностранцев киевские власти ничего не добьются.

"Так называемые меры по отношению к иностранцам, приезжающим в Крым, никакого эффекта не имеют и иметь дальше не могут. Невозможно сегодня остановить тот процесс потепления между Европой и Россией, который особенно наметился в области человеческих отношений", — подчеркнул Гемпель.