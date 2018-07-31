Осужденный в США Ярошенко получил возможность увидеться с семьей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Супруга российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок в США по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщила в интервью газете "Известия", что она и ее дочь получили американскую визу.

По информации издания, семья сможет навещать Ярошенко четыре раза в неделю по два часа в день.

"Шанс встретиться с ним вновь появился у родственников заключенного лишь спустя семь лет — как сообщила "Известиям" Виктория Ярошенко, она и ее дочь уже получили однократную американскую визу", — пишет газета.

Как рассказала Виктория, эта поездка очень важна из-за проблемам со здоровьем супруга. По ее словам, необходимую медицинскую помощь после перевода в новую тюрьму ему так и не предоставили. "Главная проблема по-прежнему — необходимость в зубных протезах, отсутствие которых серьезно осложняет не только прием пищи, но и его жизнь в целом. Мы надеемся, что российские дипломаты смогут сдвинуть этот вопрос с места", — заявила она.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.