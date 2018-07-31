ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (276)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники, Пришиб и Лозовое. Всего по территории самопровозглашенной республики выпустили более 55 снарядов, уточнили в ЛНР.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщили в пресс-службе.

Украинские военные, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 40 случаев обстрелов своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, трое военнослужащих ранены.

Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "40 раз открывали огонь" по украинским позициям. "За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", — говорится в сообщении.