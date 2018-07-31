МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова, который несколько дней ждал помощи на горе Латок-1. Об этом сообщила участвовавшая в операции Анна Пиунова.Facebook.
По ее словам, Гукова госпитализировали.
"Особых обморожений нет, пустяки. Очень ослаб, разговаривает с трудом", — продолжила Пиунова.
К своему сообщению она приложила совместное с Гуковым фото.
Попытка восхождения
Альпинисты Гуков и Сергей Глазунов ранее приняли решение вдвоем покорить вершину. На спуске у них возникли проблемы. Им сбросили груз с едой и снаряжением, но позже от Гукова поступила информация, что его напарник погиб, сорвавшись вместе со снаряжением, а ему самому удалось закрепиться на скале на высоте 6,2 тысячи метров. Несколько дней вертолеты из-за погодных условий не смогли добраться до россиянина.