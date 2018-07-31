МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова, который несколько дней ждал помощи на горе Латок-1. Об этом сообщила участвовавшая в операции Анна Пиунова.

"Спасли!!!" — написала она в Facebook

По ее словам, Гукова госпитализировали.

"Особых обморожений нет, пустяки. Очень ослаб, разговаривает с трудом", — продолжила Пиунова.

К своему сообщению она приложила совместное с Гуковым фото.

Попытка восхождения



Позднее в российском посольстве сообщили, что его состояние оценивается как тяжелое.

Альпинисты Гуков и Сергей Глазунов ранее приняли решение вдвоем покорить вершину. На спуске у них возникли проблемы. Им сбросили груз с едой и снаряжением, но позже от Гукова поступила информация, что его напарник погиб, сорвавшись вместе со снаряжением, а ему самому удалось закрепиться на скале на высоте 6,2 тысячи метров. Несколько дней вертолеты из-за погодных условий не смогли добраться до россиянина.

По данным Федерации альпинизма России, Глазунов и Гуков были в числе участников экспедиции, которая планировала совершить летом 2018 года восхождение на вершину Латок-1 для съемок фильма "Невозможно — это не навсегда". Первую попытку подняться на вершину команда предпринимала в 2017 году, но тогда ей помешала погода.

