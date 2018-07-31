МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Генеральные прокуроры десяти штатов США подали иск против администрации Трампа из-за разрешения властей страны публиковать в интернете инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере, сообщается в опубликованном пресс-релизе на сайте генпрокурора Нью-Йорка Барбара Андервуд.
Согласно сообщению, иск требует заблокировать распространение инструкции по сборке пистолета на 3D-принтере. В подаче заявления также участвуют генеральные прокуроры штатов Вашингтон, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Орегон, Мэриленд, Нью-Йорк и Колумбия.
"Это просто безумие — давать преступникам инструменты для создания не отслеживаемых, не определяемых пистолетов, напечатанных на 3D-принтере одним нажатием кнопки, но это именно то, что разрешает администрация Трампа. Мы не можем бездействовать, когда безопасность жителей Нью-Йорка подвергается опасности со стороны этого федерального правительства", — говорится в заявлении Андервуд.
Иск также направлен против компании Defense Distributed и фонда "Вторая поправка".
Телеканал CNN со ссылкой на судебное урегулирование от 29 июня сообщает, что с 1 августа Уилсон и компания Defense Distributed смогут публиковать в интернете чертежи и файлы для 3D-печати в любом формате. Также они освобождаются от ограничений на экспорт. Помимо этого правительство согласилось выплатить Уилсону 40 тысяч долларов за расходы на правовые услуги.