Хант расскажет в Париже и Вене о риске отсутствия соглашения по Brexit

ЛОНДОН, 31 июл — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант на этой неделе отправится в континентальную Европу, чтобы уговаривать партнеров заключить с Великобританией взаимовыгодное соглашение по Brexit.

"Глава МИД Джереми Хант на этой неделе даст понять народам Франции и Австрии, что Великобритания стремится построить с Европой новые отношения, которые будут амбициозными, яркими и выгодными для нас всех", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении МИД Великобритании.

Ранее Хант побывал с визитом в Китае.

Сначала министр отправится в Париж, где проведет переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, а затем уже отправится в Вену.

"В Вене он проведет переговоры с министром иностранных дел Карин Кнайссль и также встретится с главой МАГАТЭ Юкия Амано, чтобы обсудить будущее иранского соглашения", — отмечается в сообщении.

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном.

"Великобритания и ее европейские друзья стремятся построить новые отношения, которые будут служить интересам всех нас. Мы разработали принципиальный и прагматичный подход, изложенный в "белой книге" (доклад британского правительства с предложениями по Brexit — ред.), и с нашими европейскими партнерами совершили большие шаги к глубоким особым отношениям. Но сейчас очень важно, и я буду объяснять это моим коллегам в Париже и в Вене, чтобы ЕС работал с нашими предложениями, иначе нам потенциально может грозить случайное отсутствие соглашения, что создаст большие трудности и для Великобритании, и для ЕС", — заявил Хант в преддверии европейской поездки.