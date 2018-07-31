В Мьянме создали комиссию по расследованию ситуации с рохинджа

Беженцы рохинджа прибывают в лагерь Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото

Беженцы рохинджа прибывают в лагерь Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство Мьянмы создало в понедельник независимую комиссию для расследования нарушений в отношении беженцев-рохинджа, сообщается в пресс- релизе, опубликованном на сайте президента страны.

"Правительство Республики Союза Мьянмы сегодня создало независимую комиссию расследования как часть государственной инициативы по установлению перемирия, мира, стабильности и развития в Ракхайне. Независимая комиссия будет расследовать случаи нарушения прав человека и другие нарушения после террористических атак "Араканской армии спасения рохинджа", — говорится в пресс- релизе.

Сообщается, что комиссия будет состоять из четырех специалистов, среди которых бывший председатель конституционного суда и представители страны в органах ООН. Председателем комиссии станет бывшая заместитель главы МИД Филиппин Розарио Манало.

Комиссии будут оказывать поддержку государственные и международные эксперты по подобным делам и праву.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около 1,5 миллиона человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.