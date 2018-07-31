СМИ: в Абу-Даби три человека погибли, еще 44 пострадали в ДТП с автобусом

ДУБАЙ, 31 июл — РИА Новости. Три человека погибли и 44 получили ранения в ДТП с участием автобуса в Абу-Даби, сообщает эмиратское издание The National.

По информации издания, перевозивший рабочих автобус врезался в следовавшую перед ним легковую машину, которая, в свою очередь, врезалась в микроавтобус. В результате ДТП автобус несколько раз перевернулся и врезался в металлическое дорожное заграждение, что и привело к человеческим жертвам.

Среди погибших и раненых в результате ДТП — только находившиеся в автобусе рабочие из азиатских стран, водители транспортных средств не пострадали.

По версии полиции, в столкновении виноват водитель автобуса, который ехал с превышением скорости, не соблюдал дистанцию и, предположительно, пользовался мобильным телефоном.