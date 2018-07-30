Учредительное собрание Венесуэлы может продлить свою работу

МЕХИКО, 30 июл – РИА Новости. Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо не исключил, что этот временный орган власти может продлить свою работу еще на несколько лет.
"Давайте сделаем из этого национального учредительного собрания за время, которое ему остается работать – будь это год, два года, три года, четыре года — полностью и абсолютно мятежное национальное учредительное собрание", — заявил Кабельо в понедельник на мероприятиях, приуроченных к первой годовщине работы органа.
Собрание полностью контролируется сторонниками президента Николаса Мадуро. Оппозиция Венесуэлы и многие страны мира не признали выборы в собрание, указывая, что его созыв должен быть осуществлен через референдум.