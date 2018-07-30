Глава МИД Испании заявил, что мигранты могут дать "свежую кровь" Европе

МАДРИД, 30 июл – РИА Новости. Ситуация с миграцией из Африки в Испанию пока не носит массового характера, а Европе "нужна свежая кровь", чтобы предотвратить старение населения, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

"Мы делаем банальным слово "массовый". Надо более тщательно подбирать термины. Общественное мнение обеспокоено бессистемным характером миграции, но правда в том, что 600 человек это не массово, по сравнению с 1,3 миллиона сирийскими беженцами, которых сейчас принимает Иордания", — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

При этом министр оговорился, что не стоит закрывать глаза на цифры, но речь идет о 20 тысячах человек, прибывших из Африки с начала года в страну, население которой превышает 40 миллионов человек.

"Демократические изменения в Европе демонстрируют, если мы только не хотим превратиться постепенно в континент стариков, что нам нужна "новая кровь". И правда в том, что не похоже, что эта "новая кровь" будет за счет нашей склонности к деторождению", — добавил министр.

Кроме того, глава испанского МИД пообещал, что Испания окажет помощь Иордании с тем, чтобы "противостоять огромному вызову", с которым сталкивается эта страна – массовым притоком беженцев из Сирии и Палестины.

Иорданский министр в свою очередь заявил об "огромных экономических проблемах" в стране и напомнил, что именно Иордания занимает первое место в мире по числу мигрантов на коренных жителей – страна с населением 6,5 миллиона человек приняла у себя 3,5 миллиона беженцев и мигрантов. Из них только 10 тысяч живут в лагерях для беженцев.

Миграционный поток в Испанию в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли чуть более 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 25 июля этого года — уже почти 21 тысяча человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Еще 3125 тысяч прибыли по суше через испанские анклавы на границе с Марокко Сеуту и Мелилью.