Глава МИД Испании заявил, что мигранты могут дать "свежую кровь" Европе

МАДРИД, 30 июл – РИА Новости. Ситуация с миграцией из Африки в Испанию пока не носит массового характера, а Европе "нужна свежая кровь", чтобы предотвратить старение населения, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.
При этом министр оговорился, что не стоит закрывать глаза на цифры, но речь идет о 20 тысячах человек, прибывших из Африки с начала года в страну, население которой превышает 40 миллионов человек.
"Демократические изменения в Европе демонстрируют, если мы только не хотим превратиться постепенно в континент стариков, что нам нужна "новая кровь". И правда в том, что не похоже, что эта "новая кровь" будет за счет нашей склонности к деторождению", — добавил министр.
Кроме того, глава испанского МИД пообещал, что Испания окажет помощь Иордании с тем, чтобы "противостоять огромному вызову", с которым сталкивается эта страна – массовым притоком беженцев из Сирии и Палестины.
Миграционный поток в Испанию в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли чуть более 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 25 июля этого года — уже почти 21 тысяча человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Еще 3125 тысяч прибыли по суше через испанские анклавы на границе с Марокко Сеуту и Мелилью.