В Кишиневе задержали экс-главу МВД Приднестровья

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Приднестровья Геннадий Кузьмичев задержан в Кишиневе, сообщил в среду молдавский телеканал TV 8 со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции (ГИП) Молдавии. Кузьмичев с 2012 по 2013 год возглавлял Государственный таможенный комитет Приднестровья, с 2013 по 2015 годы был главой МВД региона. В 2017 году Кузьмичев был объявлен в розыск по подозрению в контрабанде.

"Кузьмичев был задержан в Кишиневе 27 июля", — сообщает телеканал TV 8 со ссылкой на генеральный инспекторат полиции.

Как заявила каналу пресс-секретарь ГИП Мариана Бециву, "по этому делу у нас есть заявление от родственника Кузьмичева о похищении человека и его машины, расследуем обстоятельства дела". При этом она отказалась комментировать информацию о том, что машину Кузьмичева остановил автомобиль полиции.

О том, что Кузьмичев был задержан, прессе сообщила его супруга Светлана Куликова. По ее словам, экс-глава ПМР Приднестровья направлялся в Кишинев, его автомобиль был остановлен патрульной машиной молдавской полиции под предлогом превышения скорости. Затем подъехал джип Land Cruiser, в который посадили Кузьмичева и увезли в неизвестном направлении.

"Он сейчас в изоляторе села Глинное Григориопольского района, избитый до полусмерти. Врач не осматривал его 24 часа, нет возможности передать лекарства", — рассказала Куликова журналистам.