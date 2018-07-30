Миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала огонь по своему беспилотнику

ВЕНА, 30 июл – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала стрелковый огонь в направлении своего беспилотника в Донбассе, говорится в ежедневном отчете СММ.

"Двадцать восьмого июля, находясь примерно в 3 километрах восточнее Чернухино (неподконтрольная правительству территория, в 64 километрах юго-восточнее Луганска) и управляя беспилотным летательным аппаратом, СММ услышала четыре выстрела из стрелкового оружия в 600 метрах юго-восточнее своей позиции, оценив, что они были направлены на БПЛА. СММ посадила БПЛА и безопасно покинула территорию", — говорится в отчете миссии от 29 июля.