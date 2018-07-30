Украинские силовики выпустили 12 мин по окраинам Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили в понедельник вечером 12 мин по окраинам Донецка, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 19.35 до 20.10 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям Авдеевка-Спартак (окраины Донецка — ред.) выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, Авдеевка-Минеральное (окраины Донецка — ред.) выпущено шесть мин (калибром) 82 миллиметра", — сказал он журналистам.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики также вели обстрел из гранатометов на юге республики.