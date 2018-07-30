Трамп заявил, что готов к переговорам по миграционной реформе

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с конгрессом по миграционной реформе.

"Я всегда оставляю место для переговоров", — заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Таким образом президент ответил на вопрос, готов ли он к переговорам по миграционным предложениям, внесенным в рамках бюджета на 2019 финансовый год (начинается 1 октября 2018 года).

Трамп не стал уточнять, на какие именно уступки он готов пойти в процессе, в частности, является ли финансирование в 25 миллиардов долларов для него "красной линией", то есть принципиальным моментом.

"У меня нет красных линий, как у (бывшего) президента (Барака) Обамы. Я хочу (обеспечить – ред.) безопасность границ", — отметил он. "Я определенно буду рассматривать возможность закрытия правительства, если мы не добьемся подобающей безопасности границ", — подчеркнул Трамп.

"Закрытие правительства" наступает в том случае, если не принят бюджет страны на следующий финансовый год. В этом случае прекращается финансирование федерального правительства.

Ранее Трамп заявлял в Twitter, что ему "придется "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает в себя строительство стены". По мнению Трампа, "необходимо избавиться от лотереи, поимки и освобождения и т.п., и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах".