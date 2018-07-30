Трамп заявил, что готов к переговорам по миграционной реформе

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с конгрессом по миграционной реформе.
Трамп не стал уточнять, на какие именно уступки он готов пойти в процессе, в частности, является ли финансирование в 25 миллиардов долларов для него "красной линией", то есть принципиальным моментом.
"У меня нет красных линий, как у (бывшего) президента (Барака) Обамы. Я хочу (обеспечить – ред.) безопасность границ", — отметил он. "Я определенно буду рассматривать возможность закрытия правительства, если мы не добьемся подобающей безопасности границ", — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп заявлял в Twitter, что ему "придется "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает в себя строительство стены". По мнению Трампа, "необходимо избавиться от лотереи, поимки и освобождения и т.п., и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах".