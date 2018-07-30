Трамп заявил о запуске нового стратегического диалога США и Италии

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что страны запускают новый стратегический диалог, в том числе по вопросам безопасности.

Трамп вновь поздравил Конте с победой на прошедших выборах в Италии.

"Сегодня премьер-министр Конте и я рады объявить о новом стратегическом диалоге между Италией и США, который продвинет сотрудничество по ряду вопросов. Это включает общие усилия в области безопасности в Средиземноморье, где мы признаем лидирующую роль Италии в стабилизации Ливии и Севера Африки", — сказал президент США.

Трамп сообщил, что он и Конте уделяют внимание "срочной нужде защитить наши страны от терроризма и неконтролируемой миграции".