В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения

РИМ, 30 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Немецкая овчарка по кличке Каос, которая искала выживших после землетрясения 2016 года в Аматриче, обнаружена отравленной, написал хозяин пса в своем Facebook.

Объявление о пропаже собаки Фабиано Этторре разместил в субботу, позднее в этот же день тело Каоса было обнаружено в отдаленном и труднодоступном месте в саду самого заводчика.

"Ты оставил невосполнимую пустоту из-за того, что сделало какое-то ничтожество. Продолжай работать там наверху, продолжай искать пропавших, спасать жизни … Ты работал день и ночь, когда было нужно, ты никогда не жалел себя, ты стал мне верным другом, с которым мы делили дом и диван. Беги, мой друг, не останавливайся, однажды мы снова обнимемся", — написал Этторре.

Расследование обстоятельств гибели пса, который стал героем после землетрясения в центральной Италии, начали карабинеры. По словам заводчика, обстоятельства происшествия "на 99%" говорят о том, что речь идет о "жестоком отравлении".

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года, разрушения были зафиксированы в трех областях: Лацио, Марке и Умбрии. Жертвами стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысячи лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб составил около 4 миллиардов евро.

Город Аматриче, который стал главным символом этой трагедии, был практически полностью разрушен.