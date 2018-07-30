Манафорт заработал на Украине 60 миллионов долларов, считает обвинение

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал на Украине более 60 миллионов долларов, утверждает офис спецпрокурора США, который обвиняет его в неуплате налогов и отмывании средств на десятки миллионов долларов.

"Правительство (США) планирует доказать, что Манафорт заработал более 60 миллионов долларов во время своей работы на Украине в указанный период (дело касается деятельности Манафорта в 2010-2014 годах до его сотрудничества с Трампом – ред.) и не сообщил о значительной части этого в своих налоговых декларациях", — говорится в поданном в понедельник в федеральный суд Александрии (штат Виргиния) документе обвинения.

Офис спецпрокурора также просит судью отказать защите бизнесмена в поданном на прошлой неделе ходатайстве об изъятии из дела вещественных доказательств объемом в 470 страниц. Обвинение считает, что вопреки мнению защиты, более 50 вещдоков, которые кажутся защите не имеющими отношения к делу, напротив, "имеют отношение (к делу) и имеют доказательную силу", говорится в также поданном в суд в понедельник заявлении прокуратуры.

Суд по делу Манафорта в суде Виргинии должен открыться 31 июля с отбора присяжных. На этом процессе рассматриваются в основном обвинения в финансовых нарушениях, включая уклонение от уплаты налогов. Дело против Манафорта также рассматривается в суде Вашингтона. Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа обвиняют в незаконной работе лоббистом от имени бывшего руководства Украины, в неуплате налогов и отмывании средств на десятки миллионов долларов.