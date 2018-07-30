Моди поздравил центристов Пакистана с победой на парламентских выборах

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил лидера центристской партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость, PTI) с победой на парламентских выборах в Пакистане, сообщил в понедельник индийский МИД.

Выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Пакистана, а также в региональные законодательные органы страны прошли 25 июля. По результатам голосования "Техрик-е-Инсаф" получила 115 из 272 мест в парламенте. Следом с большим отрывом идут "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и "Пакистанская народная партия" (PPP), получившие 64 и 43 места соответственно.

"Премьер-министр Индии провел разговор с господином Имраном Ханом, председателем "Техрик-е-Инсаф", и поздравил его с тем, что его партия стала крупнейшим политическим объединением в Национальной ассамблее Пакистана по итогам прошедших недавно выборов. Премьер-министр выразил надежду на то, что теперь демократия в Пакистане еще больше укрепится", — говорится в распространенном сообщении индийского дипведомства.

За плечами 65-летнего Имрана Хана, который в прошлом прославился как капитан сборной Пакистана по крикету, 22 года политической карьеры. В своем обращении к соотечественникам, которое он сделал по телевидению на следующий день после проведения парламентских выборов, он обозначил ряд приоритетных направлений своей будущей политики. Среди них — поддержка малоимущих слоев населения, фермерских хозяйств, развитие медицины, образования и других социальных услуг.

Говоря о внешнеполитическом курсе, Хан выступил за укрепление сотрудничества Пакистана с соседними странами, прежде всего, с Китаем; указал на важность стабилизации обстановки в Афганистане; заявил о готовности восстановить диалог с главным геополитическим оппонентом Пакистана — Индией, а также развивать с ней полноценные торговые отношения.