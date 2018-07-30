Моди поздравил центристов Пакистана с победой на парламентских выборах

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил лидера центристской партии "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость, PTI) с победой на парламентских выборах в Пакистане, сообщил в понедельник индийский МИД.
"Премьер-министр Индии провел разговор с господином Имраном Ханом, председателем "Техрик-е-Инсаф", и поздравил его с тем, что его партия стала крупнейшим политическим объединением в Национальной ассамблее Пакистана по итогам прошедших недавно выборов. Премьер-министр выразил надежду на то, что теперь демократия в Пакистане еще больше укрепится", — говорится в распространенном сообщении индийского дипведомства.
Говоря о внешнеполитическом курсе, Хан выступил за укрепление сотрудничества Пакистана с соседними странами, прежде всего, с Китаем; указал на важность стабилизации обстановки в Афганистане; заявил о готовности восстановить диалог с главным геополитическим оппонентом Пакистана — Индией, а также развивать с ней полноценные торговые отношения.