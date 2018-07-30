Во Львовской области произошло ДТП, есть пострадавшие

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса во Львовской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Автомобиль Skoda Octavia под управлением 58-летнего жителя города Ужгород столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter, которым управлял 38-летний житель Луцка", — говорится в сообщении. Авария произошла в понедельник около 15.00 мск.

По данным полиции, пострадали водитель и семь пассажиров Volkswagen, один из них – иностранец.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В последнее время на Украине произошел ряд крупных дорожно-транспортных происшествий с микроавтобусами, в которых пострадали и граждане РФ, Белоруссии и Грузии. После резонансных ДТП полиция устроила проверки автоперевозчикам и решила вернуть контроль за скоростью в дорогах.