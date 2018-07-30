СБУ завела дело о госизмене против Порошенко, заявил депутат Рады

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. СБУ ведет расследование по факту государственной измены Петра Порошенко, сообщил в Facebook депутат Верховной рады Виталий Куприй.

Нардеп рассказал, что получил повестку о вызове на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Фото соответствующего документа парламентарий прикрепил к записи. Поводом для разбирательства стала информация о том, что Порошенко в августе минувшего года подарил полку спецназа 100 снайперских комплексов на сумму в 500 миллионов гривен (1,1 миллиарда рублей. — Прим. ред.).

"С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ я направил запрос в Министерство обороны", — написал Куприй.

В ведомстве ему сообщили, что, в соответствии с договором о закупке товаров на благотворительные средства, военным было передано не 100, а 98 единиц оружия, причем не боевого, а охотничьего. Глава Минобороны Степан Полторак отметил, что разглашение подобной информации в СМИ способно нанести ущерб национальным интересам Украины.

"Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена демонстрация вооружения, которое передается нашим военным, что, по сообщению Степана Полторака, может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной", — заключил депутат Рады, добавив, что ему через суд удалось заставить СБУ начать расследование этого дела.

Кроме того, Куприй заподозрил Порошенко в краже у военных двух недостающих снайперских комплексов, предположив, что он оставил их себе или подарил друзьям.