Янукович считает, что киевский суд хочет отстранить его адвокатов

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что Оболонский районный суд Киева рассматривает сценарий незаконного отстранения его адвокатов от процесса по делу о госизмене.

Ранее суд отказал адвокатам Януковича в допросе дополнительных 252 свидетелей и перешел к стадии судебных прений сторон. Но в понедельник защитники бывшего главы украинского государства не пришли в суд, и заседание перенесли на вторник.

"Учитывая такие действия суда, которые выходят за границы правового поля, а также продемонстрированную моими защитниками принципиальную позицию относительно невозможности окончания судебного рассмотрения без исследования всех доказательств и допроса всех свидетелей, по имеющейся у меня информации, сейчас Оболонский районный суд города Киев рассматривает сценарий незаконного устранения адвокатов Адвокатского объединения "Авер Лекс" из процесса", — говорится в заявлении Януковича, опубликованном в понедельник на странице его адвоката Виталия Сердюка в Facebook.

При этом экс-президент считает, что ему могут назначить "удобного" для суда адвоката из регионального центра предоставления вторичной правовой помощи в Киеве. Поэтому он обратился к центру и запретил работающим в нем адвокатам защищать его интересы.

Нарушение его запрета, по мнению Януковича, будет преступлением. Бывший президент подчеркнул, что в случае назначения госадвокат должен отказаться от его защиты.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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