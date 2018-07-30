Посольство России в Эстонии отреагировало на акцию в честь ветеранов СС

ТАЛЛИН, 30 июл – РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Эстонии выразило глубокое сожаление в связи с очередной акцией героизации и пропаганды фашизма на территории балтийской республики, сообщает Sputnik Эстония.
"К нашему сожалению, в Эстонии продолжается ущербная практика прославления ветеранов Ваффен-СС", — говорится в сообщении дипломатического представительства.
В посольстве подчеркнули, что бывших эсэсовцев "чествовали представители отдельных эстонских парламентских партий, действующий министр, активисты ультранационалистических движений, в том числе радикально настроенные молодчики, демонстрировавшие нацистскую символику".
Дипломаты выразили особую тревогу тем, что "гитлеровских приспешников, которым в эстонской национальной историографии пытаются отвести место "борцов за свободу", вновь ставили в пример молодежи".
"Отмечаем, что не может быть оправдания героизации преступников из "Ваффен-СС". Они воевали за продление существования человеконенавистнического гитлеровского режима, который уничтожил миллионы людей в лагерях смерти", — говорится в сообщении.
Российское посольство призвало эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала и Совета Европейского союза, резолюции ООН, чтить память жертв нацизма и противодействовать открытому прославлению нацистских преступников.
В российском МИДе заявили, что, вопреки неоднократным призывам к Таллину прекратить эту позорную практику, в Эстонии взяли курс на сознательную популяризацию фашизма — "распространяется соответствующая "патриотическая" литература, к участию в подобных шабашах привлекаются молодежные и даже детские организации".
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