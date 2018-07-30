Российский пилот примет участие в спасении альпиниста в Пакистане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Российский пилот Арсений Болдырев за штурвалом пакистанского военного вертолёта примет участие в спасении альпиниста Александра Гукова на горе Латок-1, сообщил РИА Новости в понедельник старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

Ранее второй секретарь посольства РФ в Исламабаде Вячеслав Сентюрин сообщал, что группа из пяти альпинистов в начале июля начала восхождение на гору Латок-1. Однако в результате камнепада один из членов команды получил травму. Вместе с двумя участниками группы он остался в базовом лагере.

Двое альпинистов Александр Гуков и Сергей Глазунов приняли решение вдвоем покорить вершину. На спуске у них возникли проблемы. Им сбросили груз с едой и снаряжением, однако позже от Гукова поступила информация, что его напарник погиб, сорвавшись вместе со снаряжением, а ему самому удалось закрепиться на скале. В конце прошлой недели вертолеты из-за погодных условий не смогли добраться до россиянина.

Как сообщил РИА Новости Овчинников, в понедельник пакистанские пилоты трижды безуспешно пытались подлететь к Гукову. Собеседник агентства пояснил, что терпящий бедствие альпинист находится на высоте 6200 метров, а облачность была на высоте 5000.

"Сегодня при личном участии министра иностранных дел (РФ Сергея) Лаврова пакистанские власти очень быстро в течение суток выдали разрешение на участие в операции. Это уникальная ситуация. По моей информации, впервые в истории пакистанцы разрешают нашему пилоту сесть за штурвал пакистанского военного вертолёта", — сказал Овчинников.

По его словам, группа спасателей, в том числе пилот Арсений Болдырев и спасатель Денис Провалов, имеющие опыт подобных спасательных операций на Кавказе, вылетают в понедельник вечером в Исламабад. Спасательную операцию планируется проводить на так называемой внешней подвеске, когда спасатель подвешивается к вертолёту на верёвке длиной до 60 метров.

"Это уникальная технология. Владеют ей в горах, не знаю, 10-15 человек во всём мире. Почему, потому что на такой длинной верёвке возникает маятник, и пилоту очень сложно удержать вертолёт, чтобы он не рухнул", — добавил Овчинников.