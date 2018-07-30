США выделили $1,5 млрд на восстановление Пуэрто-Рико после ураганов

ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Администрация США направит около 1,5 миллиарда долларов на восстановление Пуэрто-Рико после разрушительных ураганов 2017 года, сообщил в понедельник министр городского строительства и развития Бен Карсон.

Министерство утвердило предложенный властями региона план восстановления от ураганов "Мария" и "Ирма". Средства прежде всего пойдут на строительство разрушенных домов и инфраструктуры Пуэрто-Рико. В частности, на восстановление застройки предназначается один миллиард долларов, 145 миллионов пойдут на восстановление экономики, еще 100 миллионов – на восстановление инфраструктуры.

Сумма будет выделена из предназначенного на ликвидацию последствий природных катаклизмов 2017 года фонда в 7,4 миллиарда долларов. О планах выделения средств было заявлено еще в феврале текущего года, но требовалось время на формальное утверждение.

Ранее в апреле 2018 года министерство городского строительства выделило 18,5 миллиарда долларов помощи на восстановление Пуэрто-Рико. При этом в ноябре 2017 года губернатор региона просил о выделении 46 миллиардов долларов на восстановление от удара стихии.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года вскоре после того, как по территории прошел ураган "Ирма". Нанесенный ущерб оценивается в 90 миллиардов долларов: были полностью разрушены около 70 тысяч домов, еще около 300 тысяч получили повреждения. По официальным данным, ураган унес жизни 64 человек, при этом независимые исследования утверждают, что в реальности число жертв урагана может достигать нескольких тысяч.