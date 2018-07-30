Пастор Брансон попросил турецкий суд освободить его из-под домашнего ареста

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Задержанный в Турции американский пастор Эндрю Брансон обратился в турецкий суд с просьбой освободить его из-под домашнего ареста и отменить запрет на выезд из страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката пастора Исмаила Джема Халавюрта.

В документе-обращении в суд отмечается, что хотя Брансона выпустили из тюрьмы, он все равно "лишен свободы и не может вернуться к нормальной жизни и исполнять свои религиозные обязанности", пишет агентство. По словам адвоката пастора, суду в провинции Измир может потребоваться от трех до семи дней, чтобы принять решение по обращению Брансона, говорится в сообщении.

Суд в турецкой провинции Измир на прошлой неделе постановил переместить под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в пособничестве попытке переворота в 2016 году. Решением суда от 25 июля Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Ранее тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

В последнее время вопрос о судьбе пастора стал одним из наиболее острых в отношениях США и Турции. В четверг президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена терпеть угрозы США и американское вмешательство в политику страны.