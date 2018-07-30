Пастор Брансон попросил турецкий суд освободить его из-под домашнего ареста

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Задержанный в Турции американский пастор Эндрю Брансон обратился в турецкий суд с просьбой освободить его из-под домашнего ареста и отменить запрет на выезд из страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката пастора Исмаила Джема Халавюрта.
Суд в турецкой провинции Измир на прошлой неделе постановил переместить под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в пособничестве попытке переворота в 2016 году. Решением суда от 25 июля Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Ранее тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.
Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".