Парламент Македонии назначил дату референдума о переименовании страны

БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Депутаты Собрания (парламента) Македонии утвердили единогласно в 68 (из всего 120) голосов правящей коалиции дату консультативного референдума о переименовании бывшей югославской республики – он назначен на 30 сентября, передает национальное агентство МИА.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров в июне подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Глава правительства бывшей югославской республики Зоран Заев многократно заявлял, что окончательное решение о переименовании предстоит принять македонскому народу на референдуме. Заев предполагал, что референдум состоится 23 сентября, 30 сентября или 7 октября. По его словам, цель нынешнего македонского руководства — завершить все процедуры переименования к 15 января.

"Референдум о переименовании, назначенный на 30 сентября, будет носить консультативный характер", — передает агентство.

В голосовании не участвовали представители крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ, которые ранее не согласились с предложенной премьером Зораном Заевом формулировкой вопроса. По мнению оппонентов Заева, вопрос "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между республикой Македония и республикой Греция?" ставит избирателей в вынужденное положение.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО. Столтенберг уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.

В Москве стремление Македонии в НАТО считают ее суверенным делом. Об этом, в частности, в конце июня заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он добавлял, что Россия дорожит добрыми отношениями со Скопье и заинтересована в их развитии.