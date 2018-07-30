Парламент Македонии назначил дату референдума о переименовании страны

БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Депутаты Собрания (парламента) Македонии утвердили единогласно в 68 (из всего 120) голосов правящей коалиции дату консультативного референдума о переименовании бывшей югославской республики – он назначен на 30 сентября, передает национальное агентство МИА.
Глава правительства бывшей югославской республики Зоран Заев многократно заявлял, что окончательное решение о переименовании предстоит принять македонскому народу на референдуме. Заев предполагал, что референдум состоится 23 сентября, 30 сентября или 7 октября. По его словам, цель нынешнего македонского руководства — завершить все процедуры переименования к 15 января.
"Референдум о переименовании, назначенный на 30 сентября, будет носить консультативный характер", — передает агентство.
В голосовании не участвовали представители крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ, которые ранее не согласились с предложенной премьером Зораном Заевом формулировкой вопроса. По мнению оппонентов Заева, вопрос "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между республикой Македония и республикой Греция?" ставит избирателей в вынужденное положение.
В Москве стремление Македонии в НАТО считают ее суверенным делом. Об этом, в частности, в конце июня заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он добавлял, что Россия дорожит добрыми отношениями со Скопье и заинтересована в их развитии.