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Испанские таксисты продолжат забастовку, несмотря на обещания правительства

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© РИА Новости / Елена Шестернина Митинг таксистов в Испании. Архивное фотоМитинг таксистов в Испании. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 30 июл – РИА Новости. Испанские таксисты продолжат забастовку против служб по перевозке пассажиров Uber и Cabify, несмотря на обещания правительства, заявил представитель организации Elite Taxi Альберто Альварес.

Бастующие против Uber мадридские таксисты заблокировали одну из центральных улиц города
© РИА Новости / Елена Шестернина
В Мадриде бастующие против Uber таксисты перекрыли одну из центральных улиц
Цель таксистов — добиться урегулирования ситуации с выдачей разрешений на прокат автомобиля с водителем (VTC), которыми пользуются Uber и Cabify. Несмотря на существующее правило о том, что на 30 лицензий такси должно приходиться лишь одно разрешение VTC, эти квоты повсеместно нарушаются. По данным министерства развития, в Испании выданы 64 217 официальных лицензий таксистов и 7 058 VTC.

Лицензия такси в Мадриде обходится в 140 тысяч евро, а разрешение VTC — в 35 евро. Лидеры забастовочного движения требуют прекратить выдавать новые разрешения VTC, соблюдать квоты 30 к одному, а также дать возможность региональным властям самим определять политику в этом секторе.

В понедельник в министерстве развития в Мадриде состоялась встреча между таксистами и госсекретарем по транспорту Педро Саурой. Правительство пообещало, что Королевский декрет о передаче вопроса о выдаче лицензий VTC властям автономных сообществ будет принят в сентябре. Этих обещаний лидерам бастующих показалось недостаточно. "То, что нам говорят, надо зафиксировать на бумаге", — заявил по итогам встречи представитель организации Elite Taxi Альберто "Тито" Альварес. Однако встречей бастующие в целом оказались довольны. "То, чего мы добились, — положительный шаг. Есть политическая воля", — добавил "Тито".

Протестующий сжигает файеры во время забастовки таксистов в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
Барселонские таксисты угрожают заблокировать границу, вокзалы и аэропорт
Забастовка, распространившаяся на всю страну, началась с Барселоны на прошлой неделе. В середине марта сервис такси Uber возобновил работу в этом городе после почти четырехлетнего перерыва. Компания заявила, что будет предоставлять свои услуги через службу UberX — водители должны иметь разрешение VTC — автомобиля, который можно взять напрокат, с водителем. При этом водители должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Данный тип лицензии обходится гораздо дешевле, чем официальная лицензия такси.

Власти Барселоны 26 июня утвердили квоты — на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. Помимо самой лицензии, водители должны иметь разрешение Городского института такси.

После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны.

Забастовка таксистов проходит по всей стране. В Барселоне и Мадриде объявлены бессрочные забастовки. Кроме того, не работают многие таксисты Малаги, Валенсии, Аликанте, Сарагосы, Ла Риохи, Севильи, Бильбао, Сантандера, Пальмы.

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